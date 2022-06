Ha mostrato una ad una le sue quattro pistole mentre era in collegamento online per un’audizione della Commissione giustizia della Camera riguardante una stretta sulle armi dopo la recente strage nella scuola di Uvalde, in Texas.

Protagonista Greg Steube, deputato repubblicano della Florida e grande sostenitore di Donald Trump. “Non fatevi ingannare quando dicono che non stanno tentando di portarvi via la possibilità di acquistare armi, stanno usando il bando sui caricatori ad alta capacità per farlo”, ha detto prima di esibire le pistole e dimostrare che non funzionerebbero con caricatori a bassa capacità.

“Ecco, questa è una Glock 19, la più venduta negli Stati Uniti. Ha un caricatore con 15 proiettili. Stando alla legge proposta dai democratici, questa arma verrebbe messa al bando”, ha denunciato. Ancora: “Adesso state vedendo una Sig Sauer P226. Si usa con un caricatore da 21 proiettili, che, stando alla legge, diventerebbe illegale. Potrei usare un caricatore da 12 colpi, ma come potete vedere non ci entra”.

Poi è toccato alla Sig Sauer 320, per passare infine alla sua preferita: “Questa la porto con me ogni giorno per proteggere me stesso, mia moglie e la mia famiglia. È una Xl Sig Sauer P365. Richiede un caricatore da 15 proiettili. Con la vostra legge, anche questa sarebbe fuorilegge”.

“Spero non siano cariche”, ha detto la deputata dem texana Sheila Jackson Lee. E lui, di tutta risposta: “Sono a casa mia e posso fare quello che voglio con le mie armi”.

Durissimo l’intervento del dem californiano Eric Swalwell: “Questi sono i repubblicani. I bambini sono sepolti e loro si vantano di quante armi hanno durante un’audizione sulla sicurezza delle armi. Non sono seri, sono un pericolo per i nostri bambini”.

