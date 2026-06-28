Undici persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine, nel dipartimento orientale francese di Meurthe-et-Moselle, dove è precipitato un velivolo da turismo: lo ha reso noto il prefetto.

Stando a quanto si apprende a bordo c’era un gruppo di appassionati di volo diretti ad effettuare il loro primo lancio con il paracadute.

«La causa è stato un malfunzionamento», ha dichiarato il prefetto della Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy. L'aereo, appartenente a un club di paracadutismo, «è precipitato verticalmente», ha aggiunto, precisando che «non c'era alcuna traiettoria riconducibile a un atterraggio di emergenza». L'aereo si è schiantato vicino a zone residenziali e «siamo fortunati che non ci siano state altre vittime», ha concluso.

(Unioneonline)

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