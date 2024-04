Una delegazione russa e una ucraina hanno avuto un incontro in presenza in Qatar, dove hanno concordato lo scambio di 48 bambini.

Lo ha annunciato Maria Llova-Belova, la commissaria russa per i diritti dell'infanzia, citata dall'agenzia Ria Novosti. In base agli accordi, 29 bimbi torneranno in Ucraina e 19 in Russia.

Intanto, il leader di Kiev Volodymyr Zelensky ha confermato che sono in arrivo nuovi aiuti militari da parte degli Stati Uniti.

«La chiave ora è la velocità di attuazione degli accordi con i partner sulla fornitura di armi per i nostri guerrieri. La velocità con cui si eliminano tutti i piani russi per eludere le sanzioni. La velocità nel trovare soluzioni politiche per proteggere le vite dal terrorismo russo», ha detto Zelensky. Aggiungendo: «Ogni leader che non perde tempo è un salvavita. Ogni Stato che sa agire rapidamente salvaguarda l'ordine mondiale basato su regole. Ringrazio tutti coloro - ha proseguito Zelensky - che nel mondo aiutano il nostro popolo a ripristinare una vita normale dopo gli attacchi russi. Ringrazio tutti coloro che aiutano i nostri guerrieri a difendere le città e i villaggi dell'Ucraina dal male russo».

Da Mosca, nel frattempo, arriva la notizia dell’arresto del viceministro della Difesa Timur Ivanov. L’accusa sarebbe quella di corruzione, ma secondo altre fonti Ivanov dovrà rispondere di tradimento.

