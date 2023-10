Il 4 ottobre del 2021 è una data rimasta nella storia dei social e delle app perché per ben 6 ore tutte le piattaforme del gruppo Meta – compresi Facebook e Instagram – sono rimasti fuori uso. Le segnalazioni riguardavano soprattutto WhatsApp, che continuava a mostrare messaggi di errore. Migliaia erano state le segnalazioni da parte degli utenti, in un’epoca in cui la popolare app di messaggistica rappresenta una delle modalità più utilizzate di comunicazione anche per motivi di lavoro.

Il malfunzionamento si è registrato in tutto il mondo e paradossalmente, come aveva raccontato il New York Times, aveva avuto conseguenze prima di tutto sugli stessi lavoratori di Facebook: molti non potevano accedere agli uffici dell’azienda in quanto i loro badge sono di tipo digitale, basati proprio su internet.

In precedenza l’altro “down” storico era stato quello del marzo 2019: le app erano rimaste inaccessibili per 13 ore.

Una volta ripristinati i servizi erano arrivate le scuse ufficiali del fondatore, Mark Zuckerberg.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata