L'Iran ha ufficialmente dato inizio a sei giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei.

Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, migliaia di persone si sono recate a Teheran da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader Ali Khamenei. La cerimonia di commiato durerà fino alle 20 di domenica, ora locale. I fedeli pregheranno per il leader domani mattina e inizieranno la cerimonia funebre il giorno successivo.

I fedeli, riuniti nel cortile della Grande Moschea di Mosalla a Teheran, dove la bara di vetro di Khamenei è posta in un luogo elevato, gridano «Morte agli Stati Uniti» e «Vendetta, vendetta» e sventolano striscioni con l'immagine di Khamenei e i suoi aforismi, oltre a immagini come quella di un banchetto a mani giunte.

Le bandiere dell'Iran e di altre nazioni recano scritte in arabo che invocano vendetta per la morte di Khamenei, avvenuta durante l'attacco israelo-americano del 28 febbraio.

Le cerimonie funebri e di commiato si terranno tra sei giorni a Teheran e nelle città sante di Qom e Mashhad in Iran, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. Il governo prevede la partecipazione di circa 20 milioni di persone a Teheran.

(Unioneonline)

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