Zanardi, l’emozionante ricordo di Bebe Vio: «Mi hai dato la forza per ripartire»«Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo appena 12 anni: mi hai convinto che con o senza gambe avrei potuto fare tutto»
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«Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto».
Così, sul suo profilo Instagram, la schermitrice e campionessa paralimpica, Bebe Vio ricorda Alex Zanardi, scomparso oggi all’età di 59 anni.
«A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l'enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico ed poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c'eri, ma eri un faro per tutti noi. È stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita».
(Unioneonline/v.l.)