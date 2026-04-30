Un anziano di 94 anni è morto questa sera a causa di un incendio divampato nella cucina della sua abitazione a Giussago (Pavia), mentre stava preparandosi la cena.

Secondo i primi accertamenti, il pensionato era vicino ai fornelli, quando è caduto un pentolino. Il liquido bollente ha innescato una fiammata. Il 94enne è caduto a terra e ha perso i sensi.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 ma non c'è stato nulla da fare: l'anziano è deceduto per le ustioni riportate e per aver respirato il fumo prodotto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, rimasto circoscritto alla cucina.

(Unioneonline)

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