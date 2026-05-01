Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme.

Nel cuore della notte a causa dell'aumento delle raffiche di vento che ha spinto le fiamme ancora più forte è stata emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30 nota come la "Lungomonte": il provvedimento riguarda circa 3500 persone.

Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte.

Il centro operativo comunale è aperto per fornire assistenza alla popolazione. Il Comune aveva già attrezzato una palestra per ospitare le persone precedentemente evacuate nella parte più alta della vallata.

Attualmente operano sul versante di Asciano 48 vigili del fuoco con 19 mezzi fra autobotti, jeep e veicoli logistici e a supporto, soprattutto delle operazioni di evacuazione, anche alcune squadre di esercito, carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato. Dalle 7 sono ricominciati anche gli interventi dal cielo con un elicottero arrivato da Firenze e tre Canadair partiti da Roma e Genova.

(Unioneonline)

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