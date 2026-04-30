Via libera in Consiglio dei Ministri al nuovo Piano Casa. Un progetto che la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa ha definito «ambizioso» perché «siamo convinti che possa generare un moltiplicatore su larga scala: se sommiamo le varie direttrici si punta infatti a rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni». Al piano, ha annunciato Meloni, «dedichiamo fino a 10 miliardi di euro a cui si sommeranno gli investimenti privati».

«Per la parte di edilizia prezzi calmierati, – ha proseguito la presidente del Consiglio – noi abbiamo previsto anche il dimezzamento di tutti gli oneri dei notai. Significa dimezzare il costo dell'atto di compravendita, del mutuo, della locazione. Di questo devo ringraziare la categoria che ha dimostrato grande sensibilità istituzionale offrendo questa disponibilità, come sempre le cose che funzionano funzionano perché c'è un sistema che si muove nel suo complesso».

Ancora, la premier ha annunciato l’approvazione di un disegno di legge con la dichiarazione d’urgenza sul tema degli sgomberi: «Un pacchetto di misure per rendere più efficace e veloce la liberazione degli immobili occupati abusivamente. Interveniamo sulle procedure di notifica di esecuzione dello sfratto, tagliamo i tempi per le esecuzioni, introduciamo una procedura accelerata e di urgenza per ottenere in via giudiziale il titolo esecutivo e quindi il rilascio dell'immobile», ha spiegato Meloni. Aggiungendo «Da un lato creiamo le condizioni per costruire più case e dall'altro ci occupiamo di liberare le case che sono un abusivamente occupate per restituire alle vittime, i proprietari, anche per aumentare la disponibilità di alloggi sul mercato. Un tema del quale chiaramente già ci siamo occupati col decreto sicurezza e con gli sgomberi».

(Unioneonline/l.f.)

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