Narcotizza ed evira il marito: arrestata una donna di 35 anniUn 41enne ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo l’aggressione da parte della moglie
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Ha evirato il marito: ora lei, 35 anni, è in carcere a Salerno, lui, 41 anni, è ricoverato in condizioni serie all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
È quanto accaduto nel pomeriggio del Primo maggio ad Angri, in provincia di Salerno.
I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto. Il sospetto è che l'uomo sia stato prima narcotizzato in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo.
Successivamente, mentre dormiva, è stato evirato dalla 35enne che gli ha provocato un taglio netto ai genitali. Il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Angri che hanno avviato gli accertamenti.
Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Nocera Inferiore, Gianluca Caputo, hanno portato all'arresto della donna, accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate.
(Unioneonline)