Spari al 25 aprile, Bondì ai domiciliari: cade l’accusa di tentato omicidioLa decisione del gip, il giovane ha rilasciato dichiarazioni spontanee: «Gesto deplorevole, chiedo scusa, ma non ho legami con la Brigata Ebraica»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma.
Lo ha deciso al termine dell'udienza di convalida il gip, che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione.
«Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto», ha detto il giovane, secondo quanto riferiscono i suoi difensori, Cesare Gai e Gianluca Tognozzi, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti al gip. «Voglio specificare che non faccio parte di nessun gruppo. Non ci sono moventi politici e ideologici dietro il mio gesto: non ho nessun legame con la Brigata Ebraica», ha aggiunto.
Il giovane ha subito confessato quando l’altra notte i poliziotti della Digos e del commissariato Colombo hanno bussato alla porta della sua abitazione nel quartiere Marconi. In casa gli investigatori hanno trovato coltelli, pistole e munizioni, oltre a vessilli d'Israele e altro materiale. Il porto d'armi per tiro a volo che aveva il ventunenne è stato immediatamente ritirato in via cautelativa.
Chi ha avuto modo di incontrarlo in carcere lo descrive visibilmente provato e «pentito». Avrebbe ripetuto che non voleva uccidere e che dietro quegli spari non c'era un movente preciso.
(Unioneonline)