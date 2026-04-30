Grazia a Minetti, a Ranucci lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su NordioL’azienda “bacchetta” il conduttore di Report per le notizie «non verificate» date mentre era ospite a “È sempre Cartabianca”. E minaccia: «Se il ministro querela nessuna assistenza legale»
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La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di “È sempre Cartabianca”, su Rete4, sul ministro della Giustizia Carlo Nordio in connessione con il caso della grazia a Nicole Minetti.
L'azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia «non verificata» come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Infine, nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il ministro dovesse adire le vie legali.
In tv Ranucci aveva parlato di una testimonianza raccolta secondo la quale il Guardasigilli sarebbe stato ospite del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay.
Immediate le reazioni politiche. Secondo la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, «la lettera di richiamo della Rai a Sigfrido Ranucci è un atto molto grave. Chiederò all'azienda i dettagli di un provvedimento di cui a nessuno può sfuggire la valenza “politica”. Registro – aggiunge Floridia – un eccesso di zelo e un'attenzione al limite dello spasmodico verso Ranucci e verso Report: un clima tossico incompatibile con il servizio pubblico».
(Unioneonine)