«Il Consiglio dei Ministri oggi ha licenziato anche un altro provvedimento che è quello della proroga del taglio sulle accise per altre tre settimane anche se lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

«Vi ho detto l'altra volta - ha aggiunto la premier rivolgendosi ai cronisti - che c'è una sproporzione importante tra l'aumento del gasolio e l'aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata mediamente del 6 per cento il gasolio è aumentato del 24 per cento. Abbiamo concentrato questa proroga – ha spiegato la premier – soprattutto sul gasolio confermando il taglio che era già previsto per il passato e l'abbiamo invece diminuito per quello che riguarda la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise che corrisponde più o meno al 6 per cento sul prezzo del carburante».

(Unioneonline)

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