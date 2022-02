Sono 57.890 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.749. Le vittime sono invece 320, contro le 278 di ieri. Ma 55 dei decessi conteggiati oggi risalgono in realtà ai giorni scorsi.

Con 538.131 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 555.080) il tasso di positività è al 10,8%, identico a quello di 24 ore fa.

Continua a diminuire la pressione ospedaliera. In terapia intensiva si trovano 1.037 pazienti, 36 in meno rispetto al dato di ieri con 71 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate in area medica con sintomi sono invece 14.562, in netta diminuzione di 565 unità rispetto a ieri.

Sono 12.265.343 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.962. I dimessi ed i guariti sono 10.633.268, con un aumento di 129.888 rispetto a ieri.

