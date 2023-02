Costretta a subire dei rapporti sessuali, poi minacciata con un coltello dal compagno.

È successo nel Ravennate. La giovane, esasperata dai maltrattamenti di lui, ha così deciso di lasciarlo. L’ex, che in più occasioni aveva provato a intimidirla ricordandole «che praticava arti marziali», avrebbe iniziato a perseguitarla senza sosta. Un comportamento che ha fatto scattare per il 25enne la custodia cautelare in carcere per rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Ieri mattina – come riportato dalla stampa locale – il ragazzo ha negato le accuse a suo carico sostenendo che i rapporti sono sempre stati consensuali.

Deve rispondere anche di maltrattamenti, stalking, violenza privata e lesioni. Secondo il Pm, le aggressioni risalgono all'ottobre scorso. A novembre, dopo la rottura, lui avrebbe cominciato a pedinarla facendole sceneggiate davanti alle amiche e controllando se fosse in casa con altri. Le avrebbe inoltre inviato messaggi minatori con la foto della vettura di lei e la scritta «preparati a chiamare i pompieri».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata