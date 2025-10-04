Aggredisce una ragazza minorenne mentre lei faceva jogging, poi viene individuato e arrestato per violenza sessuale. È successo nel Senese, in un parco pubblico di Poggibonsi.

L'arrestato è un cittadino senegalese di 21 anni che avrebbe seguito in bicicletta la ragazzina per poi bloccarla e gettarla a terra tentando l'approccio sessuale. La giovane è però riuscita a divincolarsi e scappare ed a raggiungere una stazione dei carabinieri dove ha fatto denunciato. Dopo le indagini e l'arresto il 21enne è stato posto dal tribunale agli arresti domiciliari con l'accusa di presunta violenza sessuale.

L'episodio avvenne in pieno giorno, alla fine di luglio ma dopo due mesi di indagini l'Arma lo ha individuato e arrestato. Ieri il 21enne del Senegal avrebbe dovuto tenere l'interrogatorio di garanzia ma è stato rinviato.

Il 21enne è in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

