Mattarella a Niscemi: «Qui per ribadire il sostegno dello Stato»Il presidente della Repubblica in visita nel paese siciliano devastato dalle frane
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato a sorpresa questa mattina Niscemi, il Comune della provincia di Caltanissetta colpito a fine gennaio dalla frana causata dal passaggio del Ciclone Harry.
Mattarella ha sorvolato l’area interessata dalla frana prima di atterrare all’eliporto di Niscemi. Il capo dello Stato è stato poi accolto dal sindaco Massimiliano Valentino Conti e insieme hanno percorso il centro della cittadina. Infine, ha reso noto il Quirinale, il Presidente della Repubblica ha incontrato gli alunni e la comunità scolastica del paese, compresi alcuni alunni delle classi sgomberate dopo la frana.
«So che è difficile in queste condizioni, lo capisco», ha detto Mattarella nel corso della visita. Aggiungendo, rivolto alla comunità: «Qui c'era la vostra vita. Per questo sono venuto qui, per far vedere che il sostegno dello Stato si mantiene alto».
(Unioneonline)