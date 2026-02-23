Un'auto si è scontrata con un pulmino che trasportava una squadra giovanile di pallavolo under 15 maschile di Castelnovo Monti sotto la galleria del Seminario, sulla Statale 63 a Carpineti, in Appennino Reggiano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16, coi due mezzi andati subito a fuoco. Ma tutti gli occupanti di entrambi i veicoli sono riusciti a mettersi in salvo fuori dagli abitacoli, evitando le fiamme.

Due i feriti seri, una donna di 59 anni che era al volante della vettura e un 14enne che era sul mini van. Entrambi sono stati portati all'ospedale Maggiore di Parma a bordo di due elisoccorso decollati da Bologna e da Pavullo. Stando ai primi accertamenti non sarebbero in pericolo di vita: la donna avrebbe riportato la frattura della clavicola e della rotula oltre a diversi traumi, mentre il ragazzino accusava dei dolori addominali. Mentre il conducente del mini-van, l'allenatrice della squadra e altri sei giovani atleti sono comunque stati portati all'ospedale di Reggio Emilia, per alcuni controlli, ma hanno riportato conseguenze di lieve entità.

Tra le ipotesi, il colpo di sonno della conducente della macchina, che ha invaso la corsia. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale e dal distaccamento di Castelnovo Monti per domare il rogo all'interno del tunnel, dal quale fuoriusciva una densa colonna nera di fumo. Sei le ambulanze e quattro le automediche intervenute, oltre ai due elicotteri. Carabinieri, polizia locale e polstrada sono arrivati in forze per curare i rilievi dell'incidente e regolare la viabilità. Anas ha chiuso temporaneamente il tratto della Ss63.

