“Vi presentiamo una nuova e incredibile versione dei piselli: quelli di forma quadrata”.

L’annuncio arriva da Longare, in provincia di Vicenza, in vista della tradizionale sagra dei piselli di Lumignano, in programma la seconda settimana di maggio.

Proprio in occasione della kermesse – spiegano gli organizzatori sui social – si potrà gustare la variante per la prima volta in assoluta mondiale.

Il nuovo legume – si legge nella descrizione – è stato «realizzato secondo le rigide direttive dell'unione europea per degustare il classico risotto risi e bisi al cubo».

Ovviamente gli utenti non ci hanno messo molto a capire l’arcano: si è trattato solo di uno scherzo. Il classico Pesce d’Aprile, come da tradizione, in Italia e non solo, nel primo giorno del quarto mese dell’anno.

