Tragedia a San Martino BuonAlbergo, nel Veronese, dove un 51enne è morto mentre stava mangiando un croissant.

L'uomo ha accusato problemi respiratori mentre era in auto assieme a due familiari che hanno chiesto aiuto in una farmacia che si trovava lungo la strada. I dipendenti hanno provato a rianimare il 51enne con il defibrillatore, ma l'uomo è deceduto nonostante i soccorsi.

I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto, hanno accertato che l'uomo aveva le vie respiratorie bloccate da un residuo di croissant.

Sul luogo della tragedia anche una pattuglia dei carabinieri.

(Unioneonline)

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