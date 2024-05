Una ragazza di 21 anni è stata investita e uccisa a Napoli all'alba di oggi da un'auto pirata in via Cattolica.

La giovane, insieme con tre amiche, dopo essere uscita dal locale dove avevano trascorso la serata, è salita sull'auto per tornare a casa: dopo pochi metri ha chiesto alla conducente di fermarsi, sempre sulla stessa strada, per mettersi lei alla guida della propria macchina.

Quindi è scesa dal sedile posteriore per mettersi al volante, ma non ha fatto in tempo perché è stata investita da un'auto che sopraggiungeva – i testimoni indicano che probabilmente era un Suv di grossa cilindrata – e che l'ha uccisa sul colpo per poi far perdere le proprie tracce.

La Polizia Municipale ha avviato le indagini per identificare il veicolo in fuga, raccogliendo le immagini di videosorveglianza della zona e le testimonianze.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata