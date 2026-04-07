Un ragazzo ha accoltellato i genitori e il fratello sedicenne nella notte a Fano (Pesaro Urbino).

L’aggressione è avvenuta all’interno della casa di un nucleo familiare di origine bengalese, poco prima delle 4. I feriti sono tutti in ospedale ad Ancona: molto gravi le condizioni del padre 46enne, meno preoccupanti quelle della madre 43enne e del fratello dell’aggressore.

L’accoltellatore, giovane che tra pochi giorni compirà 21 anni, è stato portato in caserma e fermato con l’accusa di tentato triplice omicidio.

La famiglia abita in una casa a due livelli in via XII Settembre, nei pressi della stazione.

Secondo le prime informazioni, inizialmente sarebbe scoppiata una lite tra i due fratelli che è degenerata; poi sarebbero intervenuti i due genitori nel tentativo di dividere i due figli ma anche loro sono stati feriti a coltellate.

Sarebbe stata la madre a lanciare l’allarme, ancora da chiarire i contorni della vicenda: gli investigatori lavorano per comprendere le dinamiche familiari, disposta anche una perizia sullo stato psicofisico del ventenne. A quanto si apprende, il giovane ha detto agli investigatori che il suo è un gesto che «meditava da tempo».

(Unioneonline)

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