Dramma nel Bolognese, dove un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato punto da un insetto.

L’allarme è stato lanciato da un amico, che ha visto il 53enne accasciarsi nel cortile di casa dopo essersi lamentato per essere stato colpito.

In attesa del 118, poi arrivato con l'elisoccorso e un'ambulanza, i carabinieri giunti per primi nell'abitazione dell’uomo hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare. I paramedici del 118 hanno poi trasportato il 53enne al pronto soccorso del Policlinico Sant'Orsola a Bologna, dove è stato ricoverato. Per lui non c’è però stato nulla da fare.

(Unioneonline)

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