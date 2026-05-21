Puntura d’insetto fatale: muore un 53enneL’uomo ha fatto appena in tempo a lamentarsi ed è crollato al suolo: portato in ospedale in Rianimazione, non ce l’ha fatta
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Dramma nel Bolognese, dove un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato punto da un insetto.
L’allarme è stato lanciato da un amico, che ha visto il 53enne accasciarsi nel cortile di casa dopo essersi lamentato per essere stato colpito.
In attesa del 118, poi arrivato con l'elisoccorso e un'ambulanza, i carabinieri giunti per primi nell'abitazione dell’uomo hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare. I paramedici del 118 hanno poi trasportato il 53enne al pronto soccorso del Policlinico Sant'Orsola a Bologna, dove è stato ricoverato. Per lui non c’è però stato nulla da fare.
(Unioneonline)