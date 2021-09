La terza dose del vaccino anti-Covid si farà, si tratta solo di capire quando e come partire.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza: “La nostra comunità scientifica, che è di prim’ordine, sta facendo le sue valutazioni, ma io ritengo molto probabile che andremo nella direzione di assumere la terza dose”.

C’è un dibattito in corso, ha spiegato il ministro, “in tempi brevi si arriverà a una determinazione finale, dobbiamo fidarci della comunità scientifica”.

Ancora: “Gli scienziati ci devono dire quando, come, a partire da chi. E’ evidente che io penso si debba partire dai più fragili, dagli immunodepressi, da quelli che hanno un’età più avanzata e chi ha una risposta immunitaria più debole”.

Speranza ha anche rassicurato sulle dosi: “Non avremo mai più né in Italia né in Europa problemi, già adesso abbiamo certezze che le dosi ci saranno per tutti”.

Il ministro ha lodato l’operato della Ue per l’approvvigionamento: “Abbiamo comprato i vaccini in 27 Paesi insieme, c’è stata qualche critica perché ci sono stati dei ritardi, ma è stata una decisione giusta e lungimirante. Pensate a una guerra tra Paesi, l’esito sarebbe stato quello di far crescere il prezzo dei vaccini”.

(Unioneonline/L)

