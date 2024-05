Dopo diverse ore di ricerche è stato trovato stamani dai vigili del fuoco il corpo senza vita di Mario Porro, 66 anni, l’uomo di Cantù (Como) disperso da ieri pomeriggio, quando è caduto nelle acque del torrente Serenza in piena.

Il ritrovamento è avvenuto circa tre km a valle dal punto in cui era caduto in acqua, per il recupero sono intervenuti i sommozzatori.

Porro, che è uno dei volontari che realizzano i carri del Carnevale di Cantù, ieri pomeriggio è uscito con due amici – appena fuori dal capannone in cui stavano lavorando – per guardare la piena del torrente da un ponticello, che è crollato trascinandolo in acqua.

Il ponticello in metallo è stato realizzato pochi mesi fa sulla chiusa di una vasca di laminazione, ieri all’improvviso la parte in muratura ha ceduto facendo cadere Porro nelle acque torbide del torrente.

Il corso d'acqua poche centinaia di metri più avanti si interra sotto le case: i vigili del fuoco ieri sera avevano trovato impigliato a un albero il camice da lavoro che indossava; questa mattina, con le acque più basse, hanno percorso a piedi il letto del Serenza fino a quando hanno trovato il corpo.

