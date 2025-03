Un uomo di 30 anni, Mario La Pietra, è stato ucciso ieri con una coltellata all’addome al culmine di una lite in famiglia a San Severo, nel Foggiano.

Responsabile del delitto è la moglie, secondo quanto raccontato dalla stessa donna, che ai carabinieri ha riferito di una «tragica fatalità».

La donna, nei confronti della quale non è stato adottato alcun provvedimento, ha raccontato al suo avvocato, Rosario Antonio De Cesare, che quando si è consumata la tragedia lei stava cucinando. Aveva il bambino più piccolo, di un anno, in braccio - avrebbe detto - e con l'altra mano reggeva un coltello con cui stava tagliando le cipolle per preparare la cena. È quindi ripresa una discussione cominciata nel pomeriggio con il convivente (i due vivevano insieme da 12 anni) che l'avrebbe strattonata e le avrebbe tirato violentemente i capelli; lei, per evitare che il piccolo cadesse per terra, si è divincolata colpendo «involontariamente» l'uomo all'addome con il coltello.

Stando sempre alla ricostruzione fornita dal legale della donna, «l'uomo avrebbe fatto rientro a casa ieri pomeriggio intorno alle 17 dopo il lavoro. Tra i due ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi durante la quale l'uomo avrebbe sbattuto la convivente contro la cancellata dell'abitazione. La donna avrebbe rimediato una ferita al braccio destro. Il convivente si sarebbe poi allontanato con l'altra loro figlia, una bambina di pochi anni, facendo rientro a casa intorno alle 20, in stato di ebbrezza. La discussione sarebbe continuata, questa volta per questioni economiche e sarebbe avvenuta la tragedia».

I carabinieri, insieme al pm di turno di Foggia, stanno indagando per cristallizzare con precisione l'accaduto e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

La Pietra è stato portato in ospedale ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Lui è un muratore, lei una casalinga: non risultano, fino a ieri sera, interventi delle forze dell’ordine o denunce per maltrattamenti da nessuna delle due parti.

(Unioneonline/L)

