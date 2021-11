Omicidio a Rimini, nei pressi della stazione. Un uomo è stato ucciso a coltellate, l’aggressore è poi fuggito in bicicletta con l’arma del delitto.

A perdere la vita è stato un uomo di 74 anni nazionalità filippina, l’omicidio è avvenuto intorno alle 19.30 alle fermata degli autobus davanti alla stazione ferroviaria.

Il suo aggressore è arrivato dal parcheggio della stazione verso la fermata dell’autobus, dove il malcapitato era probabilmente in piedi vicino la fermata, secondo una prima ricostruzione. Lo ha colpito da dietro al collo e il 74enne si è accasciato per poi cadere a terra e morire dissanguato, i fendenti gli hanno reciso la carotide.

Sul posto la Polizia ferroviaria, la Polizia di Stato e la scientifica.

A quanto ricostruito in questi minuti, diverse persone sono passate di lì ma non hanno lanciato l’allarme, tanto che il cadavere è rimasto per diverso tempo sotto la pensilina del bus. Tanti i testimoni che gli investigatori ascolteranno nelle prossime ore, il killer è stato visto scappare in bici verso il porto canale.

La Polizia ha allertato anche i vigili del fuoco per aprire i cassonetti della stazione per cercare l'arma del delitto, un coltello o un punteruolo.

(Unioneonline/L)

