Si tuffa nell’Adda e non riemerge: ripescato dai vigili del fuoco, 16enne muore in ospedaleA dare l'allarme i suoi amici, nella zona da anni vige il divieto di balneazione
È morto all'ospedale San Raffaele di Milano il 16enne che si era tuffato senza più riemergere ieri, dopo le 18, nel fiume Adda a Merlino (Lodi).
Dopo l'allarme dato dagli amici del ragazzo di origine africane, ospite di una comunità per minori, i vigili del fuoco di Lodi lo avevano trovato con l'elicottero Drago decollato da Malpensa immobile sul fondo del fiume in località Bocchi di Comazzo.
Poi oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione e il giovane era stato portato al San Raffaele in condizioni disperate.
Nella zona da anni vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza per profondità irregolare e turbolenze.
