Precipita mentre monta le luminarie per la festa patronale, muore operaioGiovanni Faniulo, originario di Putignano, ha fatto un volo di tre metri: impatto fatale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un operaio di 46 anni, Giovanni Faniulo, originario di Putignano, è morto a Valenzano, nel Barese, mentre era impegnato nelle attività di montaggio delle luminarie per la festa patronale dedicata a San Rocco.
L'incidente intorno alle 6 del mattino.
La vittima, socia della ditta che si occupa della fornitura e del montaggio delle luminarie, sarebbe precipitata da un'altezza di tre metri. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.
Si tratta della seconda vittima sul lavoro in Puglia: a Manduria, nel Tarantino, un netturbino stamani è stato travolto e ucciso da una moto mentre era in servizio.
(Unioneonline)