Un ragazzino di undici anni che guida una Ferrari. Succede a Casandrino, nel Napoletano, e l’episodio è stato denunciato dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"Alla base di questo fenomeno in continua crescita ci sono il divertimento irresponsabile, la conquista dei followers sui social ed anche la necessità di rimarcare la propria 'superiorità', il proprio essere al di sopra delle regole - afferma Borrelli insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli -. L'Osservatorio su Tik Tok che abbiamo istituito serve anche per denunciare tutto questo che avviene con sempre maggiore frequenza".

Nel video pubblicato su Facebook dal consigliere si vede il ragazzino che guida l’auto: “I ragazzini e i bambini – sottolinea - non hanno colpe, le quali devono ricadere necessariamente sui genitori, persone irresponsabili ed evidentemente tanto immature da non preoccuparsi neanche per l'incolumità dei loro figli".

Queste persone a parere di Borrelli "vanno denunciate e punite in maniera esemplare, le forze dell'ordine, le istituzioni e l'assistenza sociale devono intervenire prima che la situazione sfugga completamente di mano".

E non è l’unico caso, denuncia: "Adolescenti alla guida di Ferrari, bambini che fanno lezioni di guida nel traffico cittadino, 'poppanti' messi per 'divertimento' al volante di automobili. È lo strano e pericoloso fenomeno che da tempo sta spopolando sui social e che abbiamo denunciato a più riprese".

(Unioneonline/L)

