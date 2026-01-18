Alcuni erano diretti a Torino per la partita tra Torino e Roma di questa sera alle 18, altri a Bologna per il match tra Bologna e Fiorentina delle 15.

I gruppi di tifosi di Fiorentina e Roma si sono incontrati in autostrada nei pressi di Bologna e hanno dato vita a un violentissimo scontro sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte del capoluogo emiliano.

È avvenuto attorno alle 12.30: circa 200 persone con cappucci e volti coperti sono scese dalle macchine e dai pulmini e si sono fronteggiate a calci e pugni, ma anche con caschi, spranghe e bastoni. Danneggiati anche alcuni veicoli.

Lo scontro sarebbe cominciato al vicino autogrill del Cantagallo: pochi minuti dopo e poco più avanti diversi pulmini e automobili si sono fermati in autostrada, dando vita al violento scontro a due passi dalle auto che sfrecciavano a tutta velocità. Proprio dagli automobilisti di passaggio sono arrivate le prime segnalazioni e sul posto è arrivata la polizia di Bologna, al lavoro per identificare i responsabili.

Lo scontro è durato pochi minuti, al termine dei quali gli ultras sono immediatamente ripartiti, prima dell’arrivo della Polizia. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dalle prime verifiche, la certezza è che si sia trattato esclusivamente di tifosi di Roma e Fiorentina, senza coinvolgimento di gruppi bolognesi.

