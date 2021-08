Omicidio a Prizzi, in provincia di Palermo.

Un uomo di 51 anni, Giuseppe Vincenzo Canzoneri, è stato trovato morto in un'abitazione, probabilmente ucciso con un colpo di bottiglia in testa. Accanto al cadavere alcuni cocci di vetro.

Secondo una prima ricostruzione lo avrebbe ucciso la compagna di 36 anni, al culmine di una lite. La donna poi è uscita vagando per le strade del paese in stato confusionale, finché non le si è avvicinato un poliziotto cercando di capire cosa fosse successo.

Quindi è stato scoperto il cadavere dell'uomo e sono stati chiamati i carabinieri. La donna – originaria di Rovigo, avrebbe conosciuto Canzoneri sui social e si sarebbe trasferita da lui – è stata interrogata tutta la notte in caserma. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi che stanno cercando di accertare le cause della morte.

Sono stati sentiti anche i vicini di casa.

