Macabro ritrovamento nel centro storico di Pesaro.

Un giovane di 27 anni, Pierpaolo Panzieri, è stato ucciso nella sua abitazione. Sul corpo, circondato da un lago di sangue, i segni di un’arma da taglio. A scoprire la tragedia è stato un familiare che – non vedendolo al lavoro – è andato a cercarlo.

Stando alle prime ricostruzioni il ragazzo, titolare di un'attività, aveva preso in affitto la casa da 15 giorni. Sul posto gli inquirenti e la scientifica per i primi rilievi. In un primo momento si era pensato ad un suicidio, ipotesi presto abbandonata.

Sul posto, la Squadra Mobile e il sostituto procuratore di Pesaro. Sotto la lente d’ingrandimento degli agenti ci sono l’eventuale movente e l'arma del delitto.

