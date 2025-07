È stato colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio (Fermo): è morto così Felix Baumgartner base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni. Era conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per il suo lancio dalla stratosfera con cui stabilì tre record mondiali.

La tragedia si è consumata intorno alle 16 sulla costa fermana. Nella caduta il velivolo ha urtato una ragazza che, fortunatamente, non è in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, l'uomo, al momento dell'impatto Baumgartner era già deceduto.

(Unioneonline)

