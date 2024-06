Era uscito meno di due mesi fa dal carcere di Rebibbia, dove ha scontato 22 anni di pena per l’omicidio di Monica Moretti, avvenuto a Sassari nel 2002.

Neanche il tempo di assaporare la libertà e Raimondo Gaspa, ora 52enne, è stato nuovamente arrestato. Per stalking, secondo uno schema che in parte ricalca quanto avvenuto nel 2002 a Sassari.

Partiamo dal 2002. Gaspa si era invaghito di Monica Moretti, urologa di 38 anni. Lei non ricambiava: «La chiamavo, ma mi respingeva, non voleva saperne di me. Per questo ho deciso di andare a casa sua», disse agli inquirenti. Monica fu presa a pugni, strangolata e accoltellata 50 volte. Fu trovata con un coltello conficcato in gola, lui tentò di bruciare casa prima di fuggire per cancellare le tracce.

Lo scorso 21 aprile l’uomo è tornato in libertà. E non ha perso tempo, ha subito iniziato a perseguitare una ventenne che aveva conosciuto casualmente durante la detenzione perché fidanzata di un altro detenuto.

L’ha molestata ripetutamente al telefono, facendole anche proposte pesanti a sfondo sessuale, tanto da spingerla a cambiare residenza perché lui la seguiva: «Ti ho visto che facevi la spesa», le avrebbe scritto. Le prime due chiamate anonime, con esplicite avances, il giorno in cui è uscito dal carcere. Poi, nei primi di maggio, otto chiamate in un giorno. Un crescendo che ha spinto la ragazza a sporgere denuncia, poi i carabinieri hanno dato un volto allo stalker.

Di qui l’arresto per stalking, effettuato dai carabinieri della stazione di Roma Monte Spaccato, che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Nell’ordinanza del giudice si legge che l’uomo «risulta ad oggi attinto da un irrefrenabile impulso criminale che lo ha portato a riprodurre, a poche ora dalla sua scarcerazione per l’omicidio volontario della donna di cui si era invaghito nel 2022, gravi condotte illecite, ponendo in essere comportamenti criminosi che denotano una vera e propria serialità». Gaspa è ora detenuto nel carcere di Regina Coeli.

