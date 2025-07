È stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata un morto e cinque feriti. A questa conclusione sono giunti gli investigatori della polizia, che nelle scorse ore hanno eseguito un arresto su ordinanza di custodia cautelare. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in questioni di carattere personale alle quali, comunque, la vittima era del tutto estranea.

Nella palazzina, in via Nizza 389, si era scatenato un incendio cui aveva fatto seguito un'esplosione che aveva devastato tre appartamenti. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno localizzato l'innesco in un alloggio al quinto piano.

Gli investigatori del commissariato Barriera Nizza hanno individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi dei filmati di alcune telecamere della zona e l'audizione di una serie di testimoni: contro il sospettato hanno giocato le confidenze che nei giorni successivi ha reso ai colleghi di lavoro.

