«Come annunciato ieri, stamattina abbiamo incontrato le piattaforme Glovo e Deliveroo. Nell'incontro con Glovo, su nostra esplicita richiesta, si è arrivati alla decisione di sospendere le misure annunciate sui contributi per poterle revisionare dentro ad un confronto sindacale che proseguirà nei prossimi giorni, tenendo al centro che i lavoratori e le lavoratrici hanno possibilità di scegliere di lavorare ma che deve essere fatto in assoluta sicurezza». È quanto comunica la Felsa Cisl in un post sui suoi canali social. Aggiungendo che «nell'incontro con Deliveroo è stata condivisa la stessa volontà di confronto per tutti i temi in attenzione in questi giorni (e per noi tutti i giorni), incluse le ordinanze regionali e il protocollo sulle emergenze climatiche».

Retromarcia delle aziende, dunque, dopo il bonus che era stato annunciato nei giorni scorsi e che aveva scatenato le polemiche e la dura reazione dei sindacati. In una comunicazione inviata ai dipendenti, aveva denunciato nei giorni scorsi la Cgil, Glovo segnalava bonus del 2% per temperature tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% per temperature superiori ai 40 gradi: aumenti che equivalgono a pochi spiccioli. Il sindacato aveva quindi scritto a Glovo sottolineando che «nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo» e aveva chiesto di correggere la comunicazione: in caso di ondate di calore come quelle di questi giorni il lavoro andava sospeso.

Ma Glovo, con una nota diffusa nella serata di ieri, aveva inizialmente precisato come l’azienda garantisse «a ciascun rider la massima libertà di scelta su quando e come lavorare, anche in presenza di condizioni climatiche difficili. In questo contesto, il cosiddetto bonus previsto durante i periodi di caldo estremo nasce come una misura compensativa e non rappresenta in alcun modo un incentivo alla prestazione». Oggi, però, la retromarcia con l’impegno a riaffrontare la questione dentro a un confronto sindacale che proseguirà nei prossimi giorni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata