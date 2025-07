Allarme a Roma per l’esplosione che si è verificata questa mattina in un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino . Il forte boato è stato sentito in molti quartieri della Capitale, con le fiamme che ancora non sono state domate e si stanno continuando a propagare.

Più di venti i feriti nell’esplosione, fra poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori del 118. Cinque persone sono state portate in ospedale. È stata chiusa anche la fermata della metro C Teano. La chiusura, rende noto Atac sul proprio sito, è scattata su disposizione delle forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni sembra che l'incidente sia avvenuto poco le 8 a causa del distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto. Il fumo è visibile da gran parte della città.

La premier Giorgia Meloni e il sindaco Roberto Gualtieri seguono con attenzione le operazioni di soccorso «con particolare attenzione alla salute delle persone».

Nel frattempo Procura di Roma attende le prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine: alla luce dell'incartamento i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, apriranno un fascicolo di indagine.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata