Morta a 22 anni a causa di un malore mentre si allenava in palestra, dove non c’era l’aria condizionata.

La tragedia è avvenuta a Poirino, nel Torinese, vittima Martina Gillio. La giovane, originaria di Chieri e residente a Poirino, si è accasciata mentre si allenava in sala pesi. Immediato l’intervento del personale della struttura, che ha praticato le manovre di rianimazione e utilizzato il defibrillatore in dotazione, ma le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche.

Martina, studentessa di Economia a Torino, era stata ricoverata in rianimazione e intubata, ma è deceduta dopo 24 ore all’ospedale Molinette di Torino.

Sui social della palestra è stato pubblicato un messaggio di cordoglio: «Siamo sconvolti e fortemente provati da ciò che è successo alla nostra Martina, il centro rimarrà momentaneamente chiuso».

Ora è emerso, come confermato dagli stessi lavoratori della struttura, che non c’è un sistema di aria condizionata in quella palestra. Nei locali, al primo piano, ci sarebbero numerose finestre che vengono aperte, soprattutto in questi giorni di caldo, per permettere il ricambio d'aria.

La giovane, spiegano fonti sanitarie, è deceduta a causa di un'emorragia cerebrale che avrebbe provocato l’arresto cardiaco. Tra le ipotesi una malformazione congenita non nota precedentemente.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata