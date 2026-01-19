Il 16 gennaio polizia ha arrestato un cittadino peruviano del 2006 latitante da tempo in quanto ricercato in campo internazionale per l'omicidio della sua fidanzata.

L'arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Roma su segnalazione e impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che ha trasmesso la Red Notice Interpol diffusa sulla base del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria peruviana.

Sul ricercato, infatti, pende un provvedimento di custodia cautelare, emesso il 20 novembre del 2025, da parte della Corte Superiore di Giustizia del La Libertad (Perù) per l'omicidio, commesso da minorenne, della sua fidanzata, il cui cadavere era stato ritrovato, in stato di decomposizione e privo di creste papillari, il 27 marzo 2022.

La localizzazione del latitante è il risultato di una complessa attività info-investigativa sviluppata nell'ambito del progetto "Wanted", promosso e coordinato dal Servizio Centrale Operativo della polizia anche in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha visto impegnata sul campo la Squadra Mobile di Roma nello sviluppo della segnalazione e nella mirata attività di ricerca.

All'esito degli accertamenti e dei continui servizi di appostamento e pedinamento, il ricercato è stato individuato, unitamente ad alcuni membri del suo nucleo familiare, all'interno di un appartamento in zona Pietralata.

Il cittadino peruviano è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia a disposizione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma per la prossima procedura estradizionale di consegna al Perù.

