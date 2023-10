La Corte D'Assise di Padova ha condannato a 24 anni di reclusione Valentina Boscaro, la giovane che uccise con una coltellata al cuore il fidanzato, Mattia Caruso, al culmine di un litigio nel parcheggio di un locale ad Albignasego (Padova), nel settembre del 2022.

La pm Valeria Sanzari aveva chiesto per Boscaro, imputata di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo, la condanna alla pena dell'ergastolo.

«Valentina non si è mai pentita, fredda e crudele. Ha sferrato la pugnalata al cuore con la mano destra», ha detto nel corso della requisitoria, ricordando come Boscaro avesse mentito sulle circostanze del delitto, indicando in un «maghrebino» il responsabile.

La ragazza ha sempre affermato di aver agito per paura ma, secondo la pm, voleva «manipolare la gravità del fatto».

(Unioneonline/D)

