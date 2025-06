Grave incidente per l’ex questore di Cagliari Paolo Rossi.

Mentre era in sella alla sua moto vicino a Livorno, per cause in corso di accertamento è stato travolto da un’auto che procedeva in direzione opposta e avrebbe invaso la sua corsia.

Secondo quanto riporta il Tirreno, Rossi, livornese, 66 anni, ex questore anche di Pisa, Prato, ed ex questore vicario a Livorno, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno con gravi fratture multiple. Di qui il trasferimento in Rianimazione dove è stato stabilizzato e ricoverato in prognosi riservata.

Già due le operazioni che avrebbe subito negli ultimi giorni: a quanto si apprende non è in pericolo di vita.

Rossi, in pensione da un anno e mezzo, è arrivato nel capoluogo sardo nel novembre 2020 ed è qui che ha concluso la carriera da questore.

