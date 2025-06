È morto in serata il bambino di quattro anni caduto venerdì nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia.

Il padre, che lo aveva perso di vista, lo aveva trovato in piscina già esanime. La notizia è stata comunicata alle forze dell'ordine dai medici dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Non è ancora chiaro quanto il piccolo fosse rimasto in piscina, ma i medici intervenuti si erano immediatamente accorti della gravità del caso e avevano disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione pediatrica

I carabinieri avevano sentito i bagnini del parco acquatico, gestito da una società privata, e i genitori del bambino, in stato di choc per quanto accaduto.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata