Una 34enne è stata uccisa a coltellate nella serata di ieri a Genova, quartiere di Quinto. Il femminicidio è avvenuto per strada, in via Fabrizi. Alice Scagni è stata colpita con diversi fendenti e quando i soccorritori sono arrivati sul posto per lei non c’era più nulla da fare. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di rianimarla.

Da quanto emerso finora, la vittima avrebbe incontrato il fratello Alberto e, durante un litigio – uno dei tanti secondo vari testimoni -, l’uomo avrebbe estratto un coltello, colpendo la sorella più volte. I vicini di casa, che avevano sentito le urla, avevano già chiamato la polizia, arrivata poco dopo.

Il 40enne si è poi allontanato ed è stato individuato vicino a una spiaggia. Portato in questura, è stato sottoposto a interrogatorio. Tra i due i rapporti erano tesi da tempo.

