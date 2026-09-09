Non ce l’ha fatta il bimbo di cinque anni caduto dalla finestra di un appartamento di una palazzina a Begato, quartiere popolare di Genova.

Il piccolo è precipitato dal terzo piano. Sul posto Vigili del fuoco, polizia e l'automedica inviata dal 118.

Le indagini per ricostruire che cosa è successo sono state affidate alla squadra mobile, con gli investigatori che stanno sentendo testimoni e vicini. Da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.

(Unioneonline)

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