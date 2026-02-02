Febbraio di passione per una ventina di scioperi proclamati nei trasporti. Si comincia oggi, con proteste nel settore ferroviario a livello locale, ma le date da segnare in rosso in tutta Italia sono lunedì 16, per uno stop che riguarderà il trasporto aereo per 24 ore e, venerdì 27 e sabato 28 per la protesta nazionale per l'intera giornata che fermerà i treni.

Oggi l'Orsa ferrovie ha proclamato il fermo per 23 ore del personale della Trenord mentre per 4 ore si asterrà dal lavoro il personale degli appalti ferroviari della società Elior divisione Itinere/Polaris della regione Lazio per la protesta indetta da Uilt-Uil/Ugl ferrovieri. Sempre nel settore ferroviario, il 5 sciopero di 8 ore a livello provinciale del personale di Trenitalia della Direzione tecnica officine meccaniche costruzioni locomotive di Rimini. Venerdì 6 sarà colpito il settore portuale, per uno sciopero nazionale nell'intera giornata proclamato dall'Usb lavoro privato. Fermo per otto ore per ciascun turno di lavoro del personale di Autostrade per l'Italia direzione II tronco Milano indetto dalla Uilt-Uil. Nella stessa giornata proteste a livello locale anche nel trasporto pubblico in alcune regioni: Orsa autoferro ha indetto il fermo di 24 ore del personale della società Tua nella regione Abruzzo; i lavoratori di Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa-Cisal che lavorano nella società Tua unità di produzione di Lanciano (Chieti) e di Teramo scioperano per 24 ore; mentre si fermano per 4 ore i dipendenti dell'Amtab di Bari per la protesta indetta dalla Uilt-Uil. Il venerdì successivo, 13, sarà la volta di uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico del personale della società Sasa di Bolzano indetto da Filt-Cgil/Ugl/Usb lavoro privato/Orsa trasporti e dei dipendenti della Gtm di Termoli (Campobasso) che aderiscono alla Uilt-Uil. Si ferma per 9 ore anche il personale della Arriva Udine dell'Asi, Associazione sindacale indipendente.

Lunedì 16 la situazione si complica per chi vola: le astensioni dal lavoro riguarderanno il trasporto aereo e saranno nazionali e di 24 ore. Interessato il personale di Ita airways (proclamazione di Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl/Anpac/Anp), della società Alha Aeroporto di Milano Malpensa (Cub), della Airport handling di Milano Linate e Malpensa (Cub) e gli assistenti di volo della Vueling airlines (Filt Cgil e Anpac). Si ferma per 4 ore il personale di terra e di volo di Ita airways (Usb lavoro privato).

A fine mese infine scioperi il 27 e 28: il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato si ferma per 24 ore dalle 21 del 27 per assemblea nazionale, mentre per 4 ore protestano gli operatori di esercizio delle Ferrovie sud est e servizi automobilistici di Bari per lo sciopero indeto da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa-Cisal.

