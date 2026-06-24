Duplice omicidio a Pieve di Camaiore (Lucca). Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa.

A dare l’allarme sono stati i vicini e sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. Secondo alcuni testimoni nella famiglia c'erano dei dissidi, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.

All’arrivo delle forze dell’ordine il 63enne è stato trovato sul tetto della casa e non avrebbe opposto resistenza.

(Unioneonline)

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