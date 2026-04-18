Un uomo ha ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato. La tragedia è avvenuta a Cossombrato, comune in provincia di Asti.

L’autore del duplice omicidio e la donna uccisa erano entrambi albanesi: Astrit e Drita Koni, residenti da 20 anni in Italia.

Dopo il delitto, sembra compiuto a colpi di roncola, Koni si è gettato dal castello del paese, dove lavorava come giardiniere. Sulla drammatica vicenda indagano le forze dell’ordine.

(Unioneonline)

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