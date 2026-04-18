in piemonte
18 aprile 2026 alle 17:36aggiornato il 18 aprile 2026 alle 17:47
Uccide l’ex moglie e il compagno a colpi di roncola, poi si suicidaDrammatica vicenda a Cossombrato, nell'Astigiano
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Un uomo ha ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato. La tragedia è avvenuta a Cossombrato, comune in provincia di Asti.
L’autore del duplice omicidio e la donna uccisa erano entrambi albanesi: Astrit e Drita Koni, residenti da 20 anni in Italia.
Dopo il delitto, sembra compiuto a colpi di roncola, Koni si è gettato dal castello del paese, dove lavorava come giardiniere. Sulla drammatica vicenda indagano le forze dell’ordine.
(Unioneonline)
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