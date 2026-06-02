Un operaio agricolo è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo.

L'allarme è scattato dopo le 17.30 quando i colleghi, che non lo vedevano da diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoratore non c'era però più nulla da fare.

(Unioneonline/v.l.)

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