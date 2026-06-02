La violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia nelle ultime ore ha mandato in tilt anche gli aeroporti, con numerosi ritardi nei voli destinazione Sardegna.

Al momento sono numerosi i voli dati in arrivo a Elmas oltre l’orario programmato, con ritardi che vanno dai trenta minuti a oltre un’ora con provenienza Milano Linate, Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino.

Analoga situazione anche a Olbia, dove il volo proveniente da Malpensa con arrivo previsto alle 21:55 è dato al momento in atterraggio per le 23:48.

Disagi e ritardi si erano manifestati già con i temporali che hanno colpito violentemente in mattinata Milano, Bergamo e Venezia. Poi qualche ora di tregua e la ripresa del maltempo con grandine e temporali – e nuovi ritardi nel tardo pomeriggio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata